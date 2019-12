Lavoro: Lega, interrogazione a Bellanova e Patuanelli su discarica Finale Emilia

- Confagricoltura Modena e il sindaco di Finale Emilia, si legge in una nota, "lanciano l'allarme sulla discarica sequestrata nel comune emiliano: alcune aziende alimentari potrebbero acquistare altrove la materia prima per i loro prodotti, preoccupate per la vicinanza ai rifiuti. I parlamentari leghisti Gianluca Vinci e Jacopo Morrone annunciano una interrogazione al ministro delle Politiche Agricole, alimentari e forestali Teresa Bellanova e al ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli". "La situazione non va sottovalutata come sta facendo la giunta regionale dell'Emilia-Romagna", dicono Vinci e Morrone che aggiungono: "Vogliamo chiedere al governo nazionale cosa intenda fare, dopo che il sindaco ha annunciato la convocazione di agricoltori e associazioni di categoria. L'Emilia-Romagna e le produzioni di eccellenza vanno tutelate, ma il Pd nasconde l'immondizia sotto il tappeto e mette a rischio posti di lavoro. Il tutto mentre Hera è felice di ricevere i rifiuti di Roma, così da ripulire le incapacità di Raggi e Zingaretti". (Com)