Maltempo: Guardia costiera, mercantile si incaglia su costa sarda, salvi membri equipaggio

- "Nella serata di ieri la motonave Cdry Blue, un mercantile di 108 metri di lunghezza battente bandiera italiana partita da Cagliari e diretta ad Alicante, si è incagliata sulla costa sud-ovest della Sardegna e più precisamente in località Torre Cannai del comune di Sant’Antioco". E' quanto si legge in una nota della Guardia costiera. "Sotto il coordinamento della direzione marittima di Cagliari - aggiunge la nota - sono stati immediatamente inviati sul posto i mezzi aeronavali della Guardia costiera: due motovedette specializzate nella ricerca e soccorso e un elicottero Nemo in forza alla 4^ Sezione elicotteri della Guardia costiera di Decimomannu. Tuttavia, a causa della scarsa visibilità e delle proibitive condizioni meteomarine - con raffiche di vento fino a 50 nodi -, durante la notte non è stato possibile recuperare i 12 membri dell’equipaggio presenti a bordo, malgrado un ulteriore elicottero dell’Aeronautica Militare sia stato altresì impiegato nelle operazioni. Alle prime luci dell’alba - nonostante il perdurare delle cattive condizioni meteomarine -, l’elicottero Nemo della Guardia costiera è riuscito a trarre in salvo tutti i marittimi presenti a bordo con tre successive sortite, trasportando gli stessi in un piazzale adiacente all’Ufficio circondariale marittimo di Sant’Antioco, per l’occasione attrezzato quale punto di raccolta e assistenza. Lì i naufraghi sono stati assistiti dal personale del 118, della Protezione civile regionale e dei Vigili del fuoco, oltre che dal personale della Guardia costiera". (segue) (Rin)