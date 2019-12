Bilancio Lazio: Lombardi (M5s), ennesima occasione sprecata, montagna ha partorito topolino

- "Il bilancio 2020 della Regione Lazio è stato approvato, nonostante il nostro voto contrario. La solita montagna che partorisce il topolino. Un’altra grande occasione sprecata per dare davvero una direzione alternativa in materia di salute, economia, ambiente, lavoro e casa alla nostra regione”. Lo scrive la portavoce del Movimento 5 stelle in Consiglio regionale del Lazio, Roberta Lombardi, in un post pubblicato sulla propria pagina Facebook. “Anche quest’anno - scrive la consigliera - è infatti calata la mannaia del maxi emendamento della giunta che in un colpo solo ha eliminato tutti gli emendamenti presentati alla manovra. Dei vari fondi che avevo chiesto che venissero rifinanziati hanno trovato copertura solo il fondo rotativo regionale per il recupero delle aziende in crisi, meglio conosciuto come fondo Wbo, per 3 milioni di euro per gli anni 2020-2021, e il Fondo per sostenere gli interventi straordinari per i soci di cooperative edilizie in crisi 1 milione di euro per il 2020”. (segue) (Rer)