Bilancio Lazio: Lombardi (M5s), ennesima occasione sprecata, montagna ha partorito topolino (2)

- “Sono certamente iniziative importanti ma non sufficienti per votare positivamente una manovra che ha trascurato altre misure centrali come il Fondo alle famiglie per il mutuo della prima casa; per il recupero del patrimonio immobiliare pubblico in disuso, per la promozione ed il sostegno della cooperazione e per il finanziamento della legge regionale 20/09 sull’economia circolare e il commercio equo e solidale”, scrive ancora la consigliera. “Per non parlare del fondo per il completamento dei Piani di zona per l’Edilizia economica e popolare che avrebbe consentito a migliaia di famiglie romane di poter vedere finalmente le proprie abitazioni allacciate ai pubblici servizi. Su questo - aggiunge - ho immediatamente presentato un ordine del giorno perché non si spiega come la Regione Lazio non possa spendere i 220 milioni di euro di fondi ex Gescal dormienti presso i conti della Cassa depositi e prestiti perché vincolati a precedenti programmi di edilizia residenziale pubblica sospesi da decenni. Più che conti dormienti è la Regione che dorme. Possibile che nulla abbia fatto in sette anni di governo regionale Nicola Zingaretti per sbloccare queste somme mentre ci sono interi quartieri senza strade, marciapiedi e fogne? Forse attende, ancora una volta, la prossima legge di stabilità?”. (Rer)