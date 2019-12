Libano-Italia: ministro Esteri Di Maio domani a Beirut, prevista visita a militari Unifil

- Il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, si recherà domani, 23 dicembre, in Libano. Secondo quanto si apprende, il titolare della Farnesina incontrerà a Beirut il ministro degli Esteri libanese, Gebran Bassil. Di Maio visiterà anche il sud del Libano, dove è dispiegato il contingente militare italiano inquadrato nella missione di interposizione delle Nazioni Unite (Unifil). Il titolare della Farnesina porterà gli auguri di Natale ai militari italiani di stanza a Shama. La visita giunge in un momento particolare per il Libano. Da oltre due mesi, infatti, i manifestanti chiedono il cambio della classe dirigente e di lottare contro la corruzione. Le proteste hanno portato Saad Hariri a dimettersi dall’incarico di capo del governo lo scorso 29 ottobre. Il 19 dicembre, dopo una serie di travagliate consultazioni, il capo dello Stato, Michel Aoun, ha affidato l’incarico di formare il nuovo esecutivo ad Hassan Diab. Quest'ultimo, ieri, 21 dicembre, ha dato il via alle consultazioni per la formazione del nuovo governo. (segue) (Res)