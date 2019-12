Libano-Italia: ministro Esteri Di Maio domani a Beirut, prevista visita a militari Unifil (2)

- In Libano l'Italia vanta il suo contingente più ampio nell'ambito della missione delle Nazioni Unite Unifil, che vede impegnati 10.300 peacekeeper di 45 paesi. Per la quarta volta sotto il comando italiano, Unifil è guidata dal generale Stefano Del Col ed è considerata una missione fondamentale per allontanare lo spettro di un nuovo conflitto. In ambito economico, l’Italia è il secondo partner commerciale del Libano, ed il primo a livello europeo, con un ruolo di leadership in settori chiave quali quello degli idrocarburi, i prodotti chimici, i macchinari, i materiali da costruzione e la moda. Alcune grandi imprese italiane danno un contributo significativo all’espansione delle infrastrutture libanesi, quali ad esempio gli impianti di energia elettrica e le autostrade. In ambito energetico, nel febbraio del 2018 il consorzio formato da Eni, Novatek e Total si è aggiudicato la licenza esplorativa dei blocchi 4 e 9 dell’offshore libanese. (Res)