M5s: Gelmini (FI), Casaleggio faccia nomi suoi clienti, accertare se qualcuno beneficiato da governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'affaire Moby che vede protagonisti Casaleggio e Grillo rende ancora più urgente conoscere i soggetti con i quali la Casaleggio Associati ha fatto e fa affari". Lo afferma Mariastella Gelmini, presidente dei deputati di Forza Italia. "E' intollerabile che in un Paese democratico come l'Italia il 'controllore' di fatto del primo partito in Parlamento - continua la parlamentare in una nota - sia anche il vertice di un'azienda privata della quale si disconosce quasi tutto. Soprattutto i clienti e le attività 'vendute' a questi ultimi. Casaleggio, fuori i nomi. Anche perché, è bene dirlo chiaramente, è opportuno conoscere fino in fondo le attività della Casaleggio Associati per accertare se qualche suo cliente è stato o sarà più o meno 'beneficiato' dall'attività del M5s al governo".(Com)