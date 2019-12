Torino: Atc, spazio di ascolto per dipendenti

- Uno spazio di ascolto e di sostegno psicologico per ritrovare il benessere sul luogo di lavoro. Questo, in sintesi, l’obiettivo della convenzione stipulata tra l’Atc del Piemonte Centrale e il dipartimento di Psicologia dell’Università degli Studi di Torino che metterà a disposizione duecento ore di sportello per i dipendenti dell’Agenzia e delle sue società in house alle prese con una situazione di disagio. All’interno del gruppo Atc un considerevole numero di dipendenti svolge attività di front office (assemblee condominiali, sportello, contact center) a contatto con persone spesso particolarmente fragili e in difficoltà e ha maggiore possibilità di trovarsi coinvolto in situazioni di potenziale stress o di conflittualità. Per lo spazio di ascolto si è pensato a loro e, comunque, a tutti coloro che, tra i quasi 450 lavoratori del gruppo, vivano situazioni di malessere legati all’attività professionale. Così l’amministrazione ha sottoscritto una convenzione con il Dipartimento di Psicologia dell’Università di Torino che, attraverso la Scuola di specializzazione in Psicologia della salute, svolge già un’attività di supporto analoga per altre amministrazioni pubbliche (l’Ateneo di Torino stesso, il Politecnico e la Città di Torino). (segue) (Rpi)