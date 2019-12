Torino: Atc, spazio di ascolto per dipendenti (2)

- Lo spazio d’ascolto aprirà a gennaio 2020 nella sede del dipartimento universitario e prevedrà la possibilità per chi vi accede di effettuare fino ad un massimo di cinque incontri nella più completa riservatezza e su domanda individuale. Tutti i dipendenti troveranno sulla rete intranet aziendale informazioni su come accedere al servizio. L’iniziativa si inserisce tra le iniziative messe in campo da Atc negli ultimi anni nel settore delle risorse umane volte ad accrescere i servizi legati alla gestione del patrimonio esistente, le relazioni con l’utenza e l’impatto sociale delle attività. Tra queste, un’indagine sullo stress correlato e due programmi di formazione in collaborazione con le Business School delle Università Bocconi e Luiss. (Rpi)