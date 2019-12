Calcio: Salvini, Milan di oggi è come governo, senza cuore, idee e dignità

- "Il Milan di oggi come il governo Pd-Cinque stelle: senza idee, senza cuore, senza dignità. In Parlamento indegni dell’Italia, a Milanello indegni della maglia". Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini, commentando Atalanta-Milan, terminata cinque a zero per i bergamaschi. (Rin)