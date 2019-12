Libia: Unsmil condanna le violazioni contro i civili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La missione di sostegno delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil) ha condannato "le violazioni contro i civili in Libia". "L'Unsmil sta seguendo con seria preoccupazione le informazioni ricevute da Tarhuna e dalle aree adiacenti, compresi i rapporti di gravi violazioni contro i civili, che sono stati verificati e documentati per essere sottoposti alla giustizia penale nazionale e internazionale", ha fatto sapere Unsmil attraverso un comunicato stampa. "L'Unsmil condanna fermamente anche le continue minacce alla vita dei civili e dei loro interessi a seguito dell'escalation e dell'espansione degli scontri armati", ha aggiunto. (Com)