Sicurezza: Civati (Possibile) lancia campagna "abolite quei decreti", basta timidezze

- "E' dura spiegare che si fa tutto per evitare che Salvini vada al governo e poi ce lo lasciano, al governo, con le sue politiche aberranti. Bisogna cancellare i decreti Sicurezza, che tra l'altro criminalizza anche il diritto allo sciopero come è accaduto a Prato. Risulta incomprensibile la prudenza verso quei provvedimenti: se davvero si parla di svolta, bisogna cominciare da lì, dall'eliminazione dei cardini delle politiche salviniane". Lo dichiara in una nota Giuseppe Civati, fondatore di Possibile, lanciando la campagna "abolite quei decreti" con la petizione rivolta al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e al ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese. "Il governo - aggiunge Civati - è in carica ormai da quattro mesi e mezzo, eppure non ha manifestato l'intenzione di cancellare quelle norme. Si parla di modifiche, di ritocchi. Ma un punto deve essere chiaro: quei provvedimenti non vanno rivisti: bisogna eliminarli. Non è il momento di timidezze, specie di fronte ai decreti Salvini".(Com)