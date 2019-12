Russia-Ucraina: negoziati recenti dimostrano volontà Kiev di trovare soluzioni (2)

- “Abbiamo avuto dei negoziati di recente in merito al gas e ad altre questioni che mostrano come gli ucraini comprendano la necessità di trovare soluzioni, nonostante le difficoltà”, ha detto Lavrov. In merito a Zelensky, il ministro russo ritiene che il capo dello Stato abbia la volontà di migliorare i rapporti con Mosca, ma sia danneggiato da coloro che a Kiev vogliono impedire una riconciliazione fra i due paesi. (Rum)