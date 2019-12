Tlc: Mediaset, Vivendi persiste nel tentativo di bloccare progetto Mfe, convocato cda per domani

- Vivendi ha inviato al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale di Mediaset una ulteriore lettera di critiche al progetto Mfe, chiedendone la pubblicazione sul sito della Società. Lo comunica in una nota il Biscione. “Mediaset - si legge - ha dato corso alla richiesta senza indugio in quanto ritiene essenziale che ciascun azionista disponga di tutti gli elementi per esprimere un giudizio informato e consapevole nell’assembla straordinaria del prossimo 10 gennaio; assemblea che, a giudizio di Mediaset, rappresenta un passaggio fondamentale del proprio sviluppo. In merito al contenuto della lettera, Mediaset ha convocato un consiglio di amministrazione per il 23 dicembre al fine di assumere ogni appropriata iniziativa. (Com)