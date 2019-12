Decreto Milleproroghe: Zingaretti, norma su concessionari autostradali non è primo passo verso revoca

- "Non si tratta del primo passo verso la revoca. Se lo Stato trova delle forme per essere più autorevole nelle trattative con i concessionari è un fatto positivo. Quello che non va fatto sono i giudizi sommari, i colpi di mano, i pregiudizi su chi gestisce le autostrade. Noi siamo contro qualsiasi forma di persecuzione, ma se lo Stato si preoccupa della sicurezza non griderei allo scandalo". Lo ha affermato il segretario del Partito democratico Nicola Zingaretti, ospite a "Mezz’ora in più", su Rai3, in merito alla norma contenuta nel decreto Milleproroghe sull'indennizzo ridotto nei confronti dei concessionari inadempienti. (Rin)