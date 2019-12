Hong Kong: tensione in manifestazioni pro uiguri in Cina

- Momenti di tensione a Hong Kong durante una marcia in favore dei diritti degli uiguri in Cina. Alcuni manifestanti, staccati da un corteo descritto come sostanzialmente pacifico, hanno rimosso una bandiera cinese da un arredo urbano in una piazza centrale della città. Un gruppo di agenti, come testimoniano i video circolati sulla rete, ha cercato di interrompere l'azione e si è presto trovato in netta minoranza rispetto ai manifestanti. Circondati dai partecipanti al corteo, i poliziotti hanno cercato di reagire con l'uso degli spray al peperoncino. Uno di loro ha ad un certo punto estratto la pistola d'ordinanza e puntata all'altezza di uno dei manifestanti, per poi rinfoderarla, senza ulteriori conseguenze. Le forze di polizia riferiscono in una nota di aver fatto il minimo uso della forza per fare fronte a una aggressione sferrata anche con lanci di oggetti contundenti. (Cip)