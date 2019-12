Agricoltura: assessore Rolfi, aree demaniali regionali a disposizione di produttori miele

- Favorire l'utilizzo delle aree demaniali gestite da Ersaf adatte allo sviluppo dell'attività produttiva apistica; creare le condizioni affinché le aziende apistiche possano incrementare le aree di produzione e specializzazione qualitativa; favorire l'utilizzo delle api come indicatore della qualità ambientale e quali impollinatori con la possibilità di inserirle nelle buone pratiche agricole previste nel futuro Psr. Questi i principali interventi previsti nell'accordo promosso dalla Regione Lombardia, attraverso l'ente regionale per i servizi ad agricoltura e foreste, con Apilombardia e Associazioni apicoltori lombardi. Ne ha dato notizia l'assessore regionale lombardo all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi Fabio Rolfi. "Il 2019 è stato l'anno peggiore del decennio. Le produzioni sono in picchiata. In media abbiamo registrato una calo del 75%, ma alcune produzioni sono state azzerate. La Regione ha aperto un tavolo ufficiale che ha portato a questo primo documento. Invito tutti a consumare anche durante le feste miele italiano e non quello sintetico cinese. Dobbiamo sostenere il settore, leggendo etichetta e acquistando con consapevolezza" ha dichiarato l'assessore. (segue) (Com)