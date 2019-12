Cipro-Grecia: stasera previsto incontro ministri Esteri Christodoulides e Dendias

- Il ministro degli Esteri greco Nicos Dendias dovrebbe recarsi in visita a Cipro nella serata di oggi. Lo riferisce il portale "Cyprus Mail". A Nicosia, Dendias dovrebbe incontrare l'omologo cipriota Nicos Christodoulides, informandolo in merito ai suoi contatti in Libia e Egitto. Dendias è giunto oggi a Bengasi in visita ufficiale, come riportato dall'emittente televisiva "Libya Alhadath". Il capo della diplomazia di Atene ha incontrato il primo ministro del governo non riconosciuto dalla comunità internazionale di Al Baida, Abdullah al Thani, e l'omologo Abdel-Hadi al Hawaij. Le parti hanno discusso di relazioni bilaterali e dei memorandum d'intesa firmati lo scorso 27 dicembre dalla Turchia e dal governo di accordo nazionale di Tripoli. (segue) (Res)