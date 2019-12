Scuola: M5s, totale solidarietà a sottosegretario Azzolina, continueremo a sostenerla

- Il gruppo del Movimento cinque stelle alla Camera esprime in una nota "totale vicinanza e solidarietà al sottosegretario al ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Lucia Azzolina, vittima di insulti e minacce di morte da parte di haters che si qualificherebbero come 'insegnanti'. Sosteniamo il duro lavoro del sottosegretario che ha dato un enorme contributo al decreto Scuola che libererà circa 70 mila posti di lavoro in ambito scolastico". (Com)