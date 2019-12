Milano: Gelmini (FI), con Limonta Sala si copre a sinistra, scelta sconcertante

- "Nulla di personale contro Paolo Limonta, ma la scelta del sindaco Giuseppe Sala di 'coprirsi' a sinistra - aprendo una giunta già debole alle frange estremiste - non aiuta sicuramente Milano. E anche dall'interno della maggioranza emerge lo sconcerto per questa scelta". Lo afferma in una nota Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati e consigliere comunale a Milano commentando la scelta del consigliere comunale di Sinistra per Milano come nuovo assessore all'Edilizia scolastica. "La contiguità - continua Gelmini - poi di Limonta coi centri sociali, a partire dal Leoncavallo, non rassicura chi, come Forza Italia, ha sempre difeso la legalità. E anche la recente classifica sulla vivibilità nelle città del 'Sole 24 Ore', pur riconoscendo il primato a Milano, metteva in evidenza la carenza di sicurezza del capoluogo lombardo.Milano non è mai stata una città di sinistra, e la scelta di Sala - conclude la parlamentare azzurra - contraddice la natura e la volontà dei cittadini, per mera convenienza politica. Saremo vigili e continueremo a denunciare tutte le contraddizioni di questa giunta e di questa maggioranza". (Com)