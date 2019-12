Legge Bilancio: Ronzulli (FI), per Natale governo regala 47 milioni di nuove tasse

- "Grazie a questo governo che ha impedito al Parlamento di migliorare la manovra, dal prossimo anno avremo 47 milioni di tasse in più, imprese in affanno e crisi industriali. Se questi sono i doni di Natale per gli italiani, ci auguriamo che il 2020 possa invece regalarci un governo nuovo". Lo ha detto Licia Ronzulli, vicepresidente del gruppo di Forza Italia al Senato, in una dichiarazione ai telegiornali.(Rin)