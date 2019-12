Incidenti stradali: auto si ribalta su A4 vicino a Bergamo, un morto e un ferito grave

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un uomo di 53 anni, residente a Paullo, nel Milanese, è morto alle 4 di domenica mattina, mentre un passeggero di 29 anni di Milano, è rimasto gravemente ferito in un incidente che ha visto coinvolta la loro auto lungo la A4, all’altezza di Seriate circa 900 metri prima del casello di Bergamo. L'auto, secondo quanto riferito dal 118, si è ribaltata. Il conducente della vettura era rimasto incastrato nell'abitacolo e per i soccorritori non c’è stato nulla da fare. (Rem)