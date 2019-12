Messico: Lopez Obrador, senza investimenti Stato pronto a riprendere mercato energetico

- Nel caso in cui le compagnie straniere incaricate di generare energia non effettueranno investimenti entro la fine del mandato, dicembre 2024, l'impresa statale messicana Cfe (Comision federal de electricidad) è pronta a riprendere il 70 per cento del mercato interno. Lo ha detto il presidente del Messico, Andres Manuel Lopez Obrador, rimettendo sotto osservazione l'apertura del comparto decisa dalla riforma energetica del suo predecessore, Enrique Pena Nieto, entrata in vigore nel 2014. Ad oggi, ha detto Lopez Obrador, il 56 per cento del mercato è della Cfe e il 44 per cento è per il settore privato. "Se fosse continuata questa politica la Cfe avrebbe finito per produrre il 20 per cento della domanda. L'intenzione era di togliere di mezzo la Cfe, sottrarle tutto il mercato, cosa che non accadrà", ha sottolineato. (segue) (Mec)