Messico: Lopez Obrador, senza investimenti Stato pronto a riprendere mercato energetico (2)

- Il capo dello stato da tempo denuncia lo scarso contributo ricevuto, in termini di produzione, dai 107 accordi stretti con compagnie private ed internazionali. "Sono passati quattro anni dalla riforma energetica e ancora non si è visto niente", ha detto "Amlo" assicurando che non è intenzione del governo "denunciare o azzerare i contratti", ma che si vuole passare in rassegna il livello di sviluppo: "che ci dicano se si può estrarre, anche se serve del tempo, perché la prima cosa che noi vogliamo è vedere risultati". Già a dicembre 2018, poco dopo il suo insediamento, Lopez Obrador aveva annunciato l'intenzione di fermare per "almeno tre anni" le aste create grazie alla riforma del suo predecessore e di voler perseguire una posizione di tipo eminentemente "pratico". "Sono stati consegnati contratti per l'estrazione del petrolio, si era detto che sarebbero arrivati capitali stranieri ma è arrivata una quota pari solo al due per cento degli investimenti pubblici fatti dalla Pemex", ha spiegato. (Mec)