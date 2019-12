Milano: Comune stabilisce tariffa unica per dispersione ceneri defunti dal 2020 (2)

- Per la dispersione delle ceneri all'esterno dei cimiteri (in natura o in aree private previo consenso dei proprietari ma comunque lontane dai centri abitati) è già in vigore il pagamento di una tariffa di 28,12 euro per il disbrigo delle pratiche amministrative. La nuova tariffa per la dispersione all'interno dei cimiteri cittadini, invece, entrerà in vigore a partire dal 2020. Nel 2017 le cremazioni sono state 10.257: 340 le dispersioni totali, di cui 242 nel Giardino del ricordo. Nel 2018 le cremazioni sono state 10.463: 328 le dispersioni totali, di cui 242 nel Giardino del ricordo di Lambrate. Nel 2019 a fronte di 9400 cremazioni la dispersione delle ceneri è avvenuta in 300 casi, 210 dei quali all'interno del Giardino del ricordo. (Com)