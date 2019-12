Maltempo: Baglio-Zannola(Pd), senza investimenti su manutenzioni verde sempre più chiusure

- "Decine di alberi a terra a Roma e molti parchi sono ancora aperti. Peraltro le a avvisaglie di forti venti c'erano state anche la notte scorsa. Come si fa ad emanare una ordinanza nella notte senza essersi assicurati che i servizi siano a conoscenza dell'atto e vi abbiano ottemperato. Sembra tanto un'ordinanza utile a salvarsi la coscienza più che a salvaguardare la sicurezza e l'incolumità dei cittadini. Senza investire nelle manutenzioni e nella cura del verde a poco serve chiudere i parchi, i cimiteri e i giardini pubblici. In questo modo sarà necessario chiudere le aree verdi sempre più spesso". Così in una nota i consiglieri del PD capitolino Valeria Baglio e Giovanni Zannola. (Com)