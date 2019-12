Russia: Lavrov, risponderemo a sanzioni imposte da Stati Uniti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia intende rispondere alle nuove sanzioni imposte dagli Stati Uniti e ne terrà conto nelle relazioni bilaterali con Washington. Lo ha detto oggi il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov. “Risponderemo alle sanzioni, ma in un modo che non ci comporterà problemi. Di sicuro però risponderemo, e questo verrà anche messo in conto nell’ambito delle nostre relazioni bilaterali”, ha detto il capo della diplomazia russa, nel corso di un’intervista televisiva ripresa dall’agenzia di stampa “Sputnik”. Lavrov ha spiegato come sia difficile capire le iniziative del Congresso Usa. (segue) (Rum)