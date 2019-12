Russia: Lavrov, risponderemo a sanzioni imposte da Stati Uniti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito al progetto del Nord Stream 2, il ministro degli Esteri ha aggiunto che la costruzione del gasdotto verrà completata nonostante la minaccia delle sanzioni degli Stati Uniti. Questo perché, secondo Lavrov, i paesi europei “capiscono quali sono i loro interessi commerciali”. Le nazioni dell’Europa sono inoltre “preoccupate di mantenere la sicurezza energetica di lungo periodo”. Terzo fattore, per Lavrov, è quello relativo al senso di umiliazione percepito dalle cancellerie europee, dal momento che “in alcune dichiarazioni, incluse quelle da Berlino, emerge come i nostri partner in Europa abbiano ancora un senso della dignità”. (segue) (Rum)