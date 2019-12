Legge Bilancio: Calabria (FI), tasse su tasse e niente sviluppo, Sud dimenticato

- "Tasse su tasse, nessuna risorsa per lo sviluppo, un finto e debole taglio del cuneo fiscale, Sud dimenticato. Il governo Conte bis non poteva far peggio. Ha partorito una legge di Bilancio assurda che farà male al Paese e che rappresenta un vero e proprio attacco a famiglie e imprese". Lo afferma in una nota Annagrazia Calabria, deputata di Forza Italia. "Per di più, la maggioranza, nell'esaminare questa manovra - aggiunge la parlamentare - ha calpestato la Camera dei deputati, presentando in questo ramo del Parlamento un testo blindato, non emendabile e sul quale porrà l'ennesima fiducia. I cittadini italiani non meritano un esecutivo di questo tipo, diviso su tutto, litigioso, e che pensa ostinatamente solo al mantenimento del potere e della poltrona. Ci auguriamo che l'esperienza giallorossa si concluda con il 2019, e che l'anno nuovo dia un nuovo governo e nuove speranze al Paese".(Com)