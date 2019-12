Maltempo: anche Fiumicino corre ai ripari, chiusi cimiteri. Montino, stare lontani da alberi e spiaggia

- "Date le condizioni di forte vento che persiste, abbiamo disposto la chiusura di tutti i cimiteri comunali, non solo quello di via Portuense. Raccomando la massima prudenza: non sostate sotto gli alberi, specialmente quelli più grandi ed evitate i parchi (Villa Guglielmi, la Pineta di Fregene e tutti gli altri). Continuano le segnalazioni: un altro albero è caduto su via Castellammare, all'incrocio con via Marotta e un altro in Viale Viareggio all'incrocio con via Francavilla a mare". Così in una nota ai cittadini il sindaco di Fiumicino Esterino Montino."Rimanete lontani dalle spiagge perché è in corso una forte mareggiata con onde forza 8 - prosegue il sindaco - che sta aggredendo le zone già colpite dalle precedenti mareggiate, ma anche la spiaggia di Fiumicino e altre zone del territorio.Sono in costante contatto con la Polizia Locale e la Protezione civile le cui squadre sono sul campo da ore per fronteggiare questa ennesima emergenza data dal maltempo. A tutte e tutti raccomando attenzione e prudenza". (Rer)