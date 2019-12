Maltempo: a Roma più di 100 interventi Vvf per alberi e rami caduti

- Dalle cinque del mattino a mezzogiorno le squadre del comando di Roma dei Vigili del Fuoco sono intervenute diverse volte in città e in provincia per interventi legati alle avverse condizioni meteo. Sono stati effettuati circa 120 interventi di cui l'80 per cento per caduta alberi, rami pericolanti, tegole, caduta di pali pubblici, il restante 20 per cento per soccorso ordinario. Al momento ci sono circa 290 richieste da evadere. Le zone interessate dal mal tempo sono nella zona sud di Roma, il Litorale e la zona dei Castelli". Lo comunicano i Vigili del Fuoco del comando di Roma. (Rer)