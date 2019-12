Confagricoltura: ministro De Micheli ad assemblea di fine anno

- Economia, infrastrutture, lavoro, commercio internazionale: questi i temi della due giorni di lavoro a palazzo Della Valle, si legge in una nota, "per l'assemblea di fine anno di Confagricoltura, che si è aperta oggi alla presenza del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli, accolta con grande calore dalla platea degli imprenditori agricoli. Il presidente di Confagricoltura Massimiliano Giansanti ha ringraziato il governo ed evidenziato come la legge di Bilancio abbia recepito parte delle sollecitazioni dell'Organizzazione: è il caso delle misure per l'innovazione, quelle fiscali, il bonus verde, il ridimensionamento e posticipo della tassazione su plastica e zucchero, gli incentivi per le bioenergie, solo per citarne alcune". "Misure - ha aggiunto De Micheli - che danno un'idea di società e di economia che vogliamo". Sul nodo delle infrastrutture, Giansanti ha rimarcato le difficoltà delle nostre imprese rispetto a quelle degli altri Paesi europei. "Che ci sia bisogno di un grande piano per le infrastrutture, a partire dai trasporti, lo dimostrano i ripetuti allarmi e la chiusura di tratti autostradali - ha detto -. C'è un ritardo digitale che penalizza le prospettive di crescita delle imprese e che ci separa dagli Stati membri più avanzati nell'Unione europea. I fondi da spendere non mancano. Manca, invece, la capacità amministrativa che serve per aprire i cantieri e realizzare i programmi secondo le scadenze prefissate". (segue) (Com)