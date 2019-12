Confagricoltura: ministro De Micheli ad assemblea di fine anno (2)

- La titolare del Mit ha condiviso le preoccupazioni ed evidenziato le priorità del governo sul tema infrastrutturale: la manutenzione, gli investimenti su ferro e il potenziamento dei porti. "Si è spesso parlato in passato di grandi opere - ha affermato - trascurando i lavori necessari per il mantenimento di standard di sicurezza e di efficienza. Oggi vi posso annunciare che abbiamo assegnato alle città e alle Regioni più di 5 miliardi di euro per finanziare progetti di mobilità sostenibile, di trasporto locale e di potenziamento tecnologico di linee ferroviari". Per quanto attiene ai porti, De Micheli ha concluso osservando che "ci sono merci per 450 miliardi che transitano ogni anno nel Mediterraneo: occorre lavorare, e lo stiamo facendo, per garantire una logistica integrata ed efficiente perché è una parte delle risposte di cui il settore primario ha bisogno". (Com)