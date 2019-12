Legge Bilancio: Lega, governo nemico giurato dei piccoli Comuni

- "Il governo delle tasse e delle manette si dichiara nemico giurato dei piccoli Comuni". Lo dichiarano i deputati della Lega Arianna Lazzarini, prima firmataria dell'emendamento bocciato e consigliera nazionale Associazione nazionale comuni italiani (Anci), e Massimo Garavaglia, già viceministro dell'Economia e Finanze. "La bocciatura del nostro emendamento alla legge di Bilancio per riassegnare - a quelli sotto i 20 mila abitanti - i 400 milioni di contributi da investire sulla messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici, patrimonio comunale e sul contrasto alla Xylella ne è la conferma più evidente - aggiungono i due parlamentari in una nota -. Grazie a Matteo Salvini, con la Lega al governo queste risorse erano infatti state appositamente individuate e inserite nella manovra dell'anno scorso a favore dei piccoli Comuni dando così la possibilità di sistemare tante opere, avviare nuovi cantieri e quindi creare nuovi posti di lavoro. Il governo giallorosso, invece, fa il gioco delle tre carte - concludono Lazzarini e Garavaglia - da una parte aumenta il fondo di 100 milioni annui, ma dall'altra lo estende anche ai comuni sopra i 20 mila abitanti. Risultato: sotto l'albero di Natale dei piccoli Comuni resteranno solo le briciole".(Com)