Russia-Usa: Lavrov, presidente Trump parla in maniera diretta e senza ambiguità

- Il presidente Usa Donald Trump parla in maniera diretta, esprimendosi senza ambiguità. Lo ha detto oggi il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov, raccontando la sua esperienza negoziale con il capo dello Stato Usa. “Mi piace il modo in cui Trump affronta le questioni internazionali e le relazioni bilaterali. Evita ogni ambiguità e prova a dire in maniera diretta quello che pensa”, ha spiegato Lavrov. Il ministro russo ha rilevato come l’atteggiamento di Trump sia “una rarità”, ma abbia un grande valore per i leader globali. “Questo, nel mio modo di vedere, è un approccio molto produttivo, che ci permette di capire meglio le opportunità, le difficoltà e le prospettive nelle relazioni bilaterali, a cui ovviamente teniamo”, ha aggiunto Lavrov. Il ministro russo, ricordando l'incontro avuto con Trump alla Casa Bianca lo scorso 10 dicembre, ha anche menzionato il Trattato sulle forze nucleari intermedie (Inf) come uno dei temi discussi nel corso della riunione. (Rum)