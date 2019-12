Maltempo, evacuata una famiglia ad Ostia, 60 richieste intervento per alberi caduti

- Causa maltempo, è attivo da mezzanotte, il Centro operativo comunale (Coc) di Porta Metronia, supportato anche dalle unità di crisi locali presso i Municipi III, IV, V, VI, VII, X, XI, XII. Il Centro operativo comunale, composto dai rappresentanti delle strutture capitoline e delle società di pubblici servizi, sta monitorando la situazione in tempo reale in collegamento con la Centrale operativa della Polizia locale di Roma Capitale e con i volontari sul posto ed ha diramato i dati dell'ufficio coordinamento emergenze cittadine: 80 le chiamate pervenute, per 60 alberi caduti tra pubblici e privati e 20 rami a terra. Alle 12.30 erano già stati effettuati e risolti 20 interventi. Altri sono in corso. Già effettuati, inoltre, 15 interventi di messa in sicurezza, per l'innalzamento del livello del Tevere, delle persone senza fissa dimora presenti lungo le sponde. Particolarmente colpita stanotte Ostia, con raffiche di vento tra i 100 e i 120 chilometri orari, evacuata una famiglia a cui si era allagata la casa, ma l'idroscalo non risulta allagato.(Rer)