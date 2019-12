Colombia: ministero Difesa, due per cento di omicidi in meno nel 2019

- Tra il 1 gennaio e il 12 dicembre del 2019 il numero di omicidi in Colombia è calato del 2 per cento rispetto all'anno precedente. Lo ha riferito il ministro della Difesa, Carlos Holmes Trujillo, segnalando che nell'anno in corso il numero di morti violente - principale indicatore della sicurezza cittadina - è stato di 11.923 contro i 12.155 del 2018. "È importante segnalare che in 291 municipi non si sono contati omicidi nei corso dell'anno. Si sta lavorando con l'obiettivo di chiudere il 2019 a livelli inferiori a quelli del 1984", ha detto Trujilo citato dal quotidiano "El Tiempo". Il governo è peraltro impegnato nella elaborazione del nuovo piano della sicurezza cittadina, anche in considerazione dell'aumento dei furti, il 17 per cento in più su anno (con una prevalenza per i cellulari e le biciclette). Il ministro ha però sottolineato il calo del 4 per cento dei furti nei negozi, del 5 per cento per quelli in casa. Di "vitale importanza" la riduzione del 48 per cento dei sequestri di persona. (segue) (Mec)