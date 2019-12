Colombia: ministero Difesa, due per cento di omicidi in meno nel 2019 (2)

- Trujillo ha quindi rivendicato i risultati di uno dei capitoli della lotta al narcotraffico, lo sradicamento di oltre 86mila ettari di piantagioni di cocaina, oltre il limite degli 80 mila assunto come impegno annuale dal governo. Al tempo stesso, si segnala un calo nella semina di nuove piantagioni: nel 2018 sono stati contati 86 mila ettari di piante di coca, due mila in meno di quelle registrate l'anno precedente. "Storico" è stato quindi definito il risultato ottenuto nello sminamento umanitario: 1.810.882 metri quadrati di terre sono stati bonificati da mine antiuomo o altri ordigni esplosivi: il 12 per cento in più di territorio sminato rispetto al 2018, ha insistito Trujillo. Le operazioni, che sono state effettuate anche con il contributo della cooperazione internazionale (Italia compresa), hanno permesso di dichiarare 60 municipi "liberi" da possibili presenze di mine antiuomo. (Mec)