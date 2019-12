Milano: Sala, malumori su Limonta assessore? Ragiono da solo e premio competenza

- In merito al rimpasto di giunta “la mia scelta di affidare l’edilizia scolastica a Paolo Limonta ha suscitato qualche malumore, come prevedibile. Io tiro dritto e penso al lavoro da fare”. Lo scrive su Facebook il sindaco di Milano, Giuseppe Sala. “D’altro canto ripenso al fatto che negli anni mi hanno dato del renziano, di quello appiattito sul Pd e ora vicino ai centri sociali. La verità - ha chiosato Sala - è una sola: io ragiono con la mia testa, sempre, e non mi faccio condizionare. Anzi, di verità ce ne è un’altra: premio la competenza e non la presunta rappresentazione di uno spazio politico”. (Rem)