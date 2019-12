Libia: portavoce forze Haftar, fermata nave con equipaggio turco al largo di Derna

- Le forze dell'esercito nazionale libico (Lna), guidato dal generale Khalifa Haftar, hanno fermato una nave battente bandiera di Grenada (Caraibi) con a bordo un equipaggio turco al largo delle coste di Derna. Lo ha annunciato il portavoce dell'Lna, Ahmed al Mismari. "La nave è stata rimorchiata nel porto di Ras al Hilal per essere ispezionata, controllarne il suo carico e adottare le procedure internazionali previste in tali casi", ha dichiarato Al Mismari in una nota. (Bel)