Libia: Marina forze Haftar annuncia lo stato di allerta per possibili azioni turche

- La Marina militare della Cirenaica ha annunciato lo stato d’allerta, affermando che respingerà qualsiasi “violazione” della Turchia. Lo ha dichiarato all’emittente satellitare “Al Arabiya”, il capo di Stato maggiore della Marina, Faraj al Mahdawi, confermando che i suoi uomini sono in allerta per il possibile invio da parte della Turchia di armi e militari in Libia, sulla base del memorandum sulla cooperazione militare firmato il 27 novembre scorso tra Ankara e Tripoli, ratificato il 21 dicembre dal parlamento turco. La Marina che fa capo all’esercito nazionale libico comandato dal generale Khalifa Haftar è pronta a tutte le ipotesi e ha abbastanza forza per respingere qualsiasi violazione turca delle coste libiche, ha aggiunto Al Mahdawi. Inoltre, l’esercito è pronto a intervenire in qualsiasi momento e prenderà di mira i turchi prima che raggiungano il territorio libico, ha concluso. Intanto, Le forze dell'esercito nazionale libico (Lna), guidato dal generale Khalifa Haftar, hanno fermato una nave battente bandiera di Grenada (Caraibi) con a bordo un equipaggio turco al largo delle coste di Derna. Lo ha annunciato il portavoce dell'Lna, Ahmed al Mismari. "La nave è stata rimorchiata nel porto di Ras al Hilal per essere ispezionata, controllarne il suo carico e adottare le procedure internazionali previste in tali casi", ha dichiarato Al Mismari in una nota. (Bel)