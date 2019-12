Roma: incendio in appartamento a Vigne nuove, famiglia in ospedale per inalazione fumo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intervento nella notte dei Vigili del fuoco del comando di Roma per un incendio in un appartamento in zona Vigne nuove. Alle ore 00.30 circa i pompieri sono arrivati in via Ferdinando Maria Poggioli e hanno immediatamente spento un incendio che si era sviluppato in un appartamento al quinto piano di uno dei palazzi della via.L'intervento ha evitato il propagarsi delle fiamme in altre stanze dell'appartamento. All'interno era presente una famiglia di tre persone: due genitori di circa 40 anni e un bambino di quattro mesi. Tutti e tre sono stati portati in ospedale in codice giallo per un leggera inalazione da fumo. (Rer)