Banche: Rasori (Zenith Service), npl in mercato italiano continuano a scendere

- La tendenza delle banche ad alleggerire i propri bilanci continua, come evidenziato un recente rapporto di PwC. “Gli Npl nel mercato italiano, in linea con gli ultimi 3 anni, continuano a scendere. Al 30 giugno 2018 il volume lordo di Npe si è attestato a 222 miliardi di euro rispetto ai 264 miliardi alla fine del 2017. Dopo aver raggiunto il valore record di 341 miliardi a fine 2015, lo stock si è costantemente ridotto. In termini di volumi, per effetto delle cessioni massive di Npl, il valore lordo di sofferenze e UtP, pari rispettivamente a 130 miliardi e 86 miliardi a giugno 2018, si è ridotto significativamente rispetto a fine 2017 (165 mld e 94 mld)”. Lo afferma Umberto Rasori, ad di Zenith Service. “Soprattutto in questi ultimi due o tre anni il regolatore e il sistema Paese hanno fatto molto, e l’hanno fatto con la giusta intensità – aggiunge Rasori - c’è stata una risposta molto positiva da parte del sistema bancario italiano ed una volontà da parte di tutti gli attori coinvolti di fare un percorso virtuoso. Tutto è perfettibile, ma al di là dei governi che si sono succeduti, tutti si sono resi molto disponibili a supportare il sistema bancario italiano anche attraverso i nuovi strumenti in ambito di cartolarizzazione”. (Com)