Natale: Coldiretti, regali last minute per sette milioni di italiani (2)

- "A livello generale è da segnalare - afferma la Coldiretti - la preferenza accordata all’acquisto di prodotti made in Italy anche per aiutare l’economia nazionale e garantire maggiori opportunità di lavoro a sostegno della ripresa. Crescono gli acquisti on line, resistono i tradizionali luoghi di consumo, ma un successo viene rilevato per i mercatini che per le festività si moltiplicano nelle città e nei luoghi di villeggiatura e che garantiscono spesso la possibilità di trovare regali all’ultimo momento, magari a negozi chiusi, ad 'originalità garantita' e al giusto prezzo. Un orientamento che riguarda anche l’alimentazione con la ricerca di prodotti del territorio da acquistare direttamente dal produttore nei mercati degli agricoltori di Campagna amica dove spesso - conclude la Coldiretti - si realizzano show cooking degli agrichef per aiutare la riscoperta delle ricette natalizie del passato". (Com)