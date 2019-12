Cile: Carabineros, giovane investito non per dolo ma in seguito a sua "azione temeraria"

Santiago del Cile, 22 dic 10:52 - (Agenzia Nova) - Il comandante della zona metropolitana Ovest dei Carabineros del Cile, Enrique Monras, ha escluso il "dolo" nell'azione che ha portato una camionetta a investire un giovamne manifestante nella giornata di venerdì. Il "deplorevole" 'incidente, ha spiegato nel corso di una conferenza stampa, si è prodotto a seguito di una azione "temeraria" dello stesso manifestante entrato nella traiettoria della camionetta. Il caso ha suscitato una forte eco mediatica e riportato l'attenzione sulle modalità con cui le forze di sicurezza cilene contrastano le proteste da mesi in atto nel paese. "Scartiamo l'ipotesi del dolo, l'intenzione di investire una persona, ancor più se pensiamo che il parabrezza del blindato era coperta da pittura e la visione che ha il conducente è molto pià complicata di quella di un veicolo normale", ha detto Monras citato dai media locali. Con il conforto delle immagini, il funzionario ha spiegato che un gruppo "di violenti" ha attaccato "agenti in moto, ferendo almeno due carabinieri, oltre a rubare una delle due motociclette che hanno poi cercato di incendiare". (segue) (Abu) © Agenzia Nova - Riproduzione riservata