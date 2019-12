Cile: Carabineros, giovane investito non per dolo ma in seguito a sua "azione temeraria" (2)

- In questa situazione, ha detto Monras, nell'istante in cui due blindati cercavano di mettere in sicurezza la zone per permettere agli agenti locali di recuperare la moto, "uno degli incappucciati in modo temerario si frappone alla traiettoria di entrambi i veicoli, rimanendo schiacciato" tra le due vetture. Ha poi destato attenzione il messaggio pubblicato dal corpo di sicurezza cileno sul profilo Twitter, nel quale si parla dell'azione "temeraria di un incappucciato che si è visto coinvolto in un incidente di traffico". Il manifestante, il ventenne Oscar Perez, ha riportato quattro fratture pelviche, ma si trova fuori pericolo di vita. L'agente alla guida del veicolo, Mauricio Carrillo, ha spiegato "che non aveva visibilità" nel momento dell'incidente. Finito sotto indagine, il Carabinero dovrà recarsi mensilmente al commissariato locale per i prossimi 159 giorni. (segue) (Abu)