Maltempo: Forza Italia, pedaggio gratuito tra Chiavari e Rapallo durante le feste

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I deputati liguri di Forza Italia Roberto Cassinelli e Roberto Bagnasco affermano in una nota che "il maltempo ha lasciato altri danni sul nostro territorio. Il Tigullio paga a caro prezzo ancora una volta il passaggio di una perturbazione da allerta rossa. Per questo motivo Forza Italia chiede che l'autostrada tra Rapallo e Chiavari sia gratuita perlomeno durante tutto il periodo natalizio. Le strade interne sono stressate dalla pioggia e dalle tante frane, spostare parte del traffico sull'autostrada evitando di pagare il pedaggio potrebbe essere la soluzione migliore in vista dell'arrivo di tanti turisti che non ci possiamo permettere di accogliere limitandone gli spostamenti. Un atto dovuto - concludono i due parlamentari - per una terra che negli ultimi mesi ha subito una escalation di danni a causa del maltempo". (Com)