Pd: Boccia, possiamo unire sinistra e piazze, governo accetti sfida progressista

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La porta del Partito democratico è apertissima, non è mai stata così aperta come oggi grazie a Zingaretti e alla voglia di costruire un grande fronte comune progressista. Aiutateci a rafforzarlo, immettendo le straordinarie energie che nel Paese e nelle piazze chiedono un mondo più equo e più giusto". Lo ha detto il ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, Francesco Boccia, inaugurando la nuova sede del Pd di Andria, in Puglia. "E' il Paese che ha nel lavoro, nella scuola e nell'ambiente i pilastri della società. Bisogna avere il coraggio di aprirsi e di chiedere a tutti gli altri di entrarci, di aiutarci a migliorarlo, a rafforzarlo, a farlo diventare il partito di tutti i progressisti e riformisti italiani. E lo dico ai tanti che a sinistra, si sono spesso divisi: il Pd può consentire a tutti di stare insieme, si può fare politica tutti insieme e alla vigilia degli anni venti è un dovere costruire un fronte ampio alternativo ai nazionalisti che minano le fondamenta dell'Europa e propongono una società di fili spinati, dazi e rabbia. Se riusciremo a trasmettere la nostra visione e disponibilità agli italiani, dipenderà anche da come governiamo il Paese. Voglio dirlo qui ai compagni di partito di casa mia: noi non dobbiamo governare a tutti i costi - ha aggiunto l'esponente dell'esecutivo -. Dobbiamo farlo solo se da sinistra riusciamo a cambiare in meglio la società. Lo stiamo spiegando chiaramente al Movimento cinque stelle e a Italia viva. Con Liberi e uguali non c'è alcun problema perché la visione è simile". (segue) (Rin)