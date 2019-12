Pd: Boccia, possiamo unire sinistra e piazze, governo accetti sfida progressista (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Boccia, "il Pd alla fine, si sta mettendo sulle spalle le responsabilità di tutti. Tutti i temi rilevanti che vedete sui giornali da tre mesi, sono i temi su cui avevano rotto duramente M5s e Lega e avevano portato il Paese nel caos. Dal fondo salva Stati in Europa alla manovra ereditata con il conto lasciato da Salvini di 23 miliardi di Iva, dall'Autonomia che aveva portato al tutti contro tutti alla giustizia le cui norme sulla prescrizione sono state votate da Salvini che oggi le rinnega. E tocca ancora al Pd trovare una soluzione con Andrea Orlando per raccordare la riforma del processo penale con i problemi che deriverebbero da norme bandiera approvate dallo scorso governo. La responsabilità di un grande partito è assicurare al Paese certezze, indicare orizzonti e dare risposte immediate ai bisogni; non trascinarsi in baruffe quotidiane - ha concluso il rappresentante dem - che forse interessano solo una classe politica che tenta di sopravvivere alla propria mediocrità. In questi circoli straordinari che continuiamo ad aprire, noi non possiamo consentire a nessuno di danneggiare il Paese con l'irresponsabilità". (Rin)