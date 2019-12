Russia: ministro Esteri Lavrov, non danneggeremo relazioni con Cina

- La Russia non intende danneggiare le proprie relazioni con la Cina per fare un piacere agli Stati Uniti. Lo ha affermato oggi il ministro degli Esteri Sergej Lavrov, in un’intervista con l’emittente “Channel One”. “Non peggioreremo le nostre relazioni con la Cina per fare felice la gente negli usa. Il principio che dobbiamo perseguire è quello di raggiungere i nostri obiettivi tramite un approccio positivo, sviluppando la cooperazione, e non tramite sanzioni e ultimatum”, ha spiegato Lavrov, chiedendo un riconoscimento per questa posizione. (Rum)